غدا..استعراضات فنية في الليلة الـ١١ لبرنامج ”هل هلالك”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 12:29 مساءً - تنطلق فعاليات الليلة الـ ١١ لبرنامج "هل هلالك"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مساء غد الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، والتى تميزت بها الفرقة طوال تاريخها الفني.

كما تشارك مؤسسة رتيبة الحفني لذوى الاحتياجات الخاصة، برئاسة علا عبيد، بمجموعة من أشهر الأغانى التى تغنى بها كبار النجوم عن شهر رمضان، إلى جانب تقديم عدد من الاستعراضات، يقدمها أبناء المؤسسة من أصحاب الهمم .

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.