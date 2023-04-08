تداول آخر تسجيل صوتي لشيرين الطحان يكشف عن معاناتها الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 11:23 صباحاً - تداولت حسابات إخبارية تسجيلًا صوتيًا، قيل إنه آخر تسجيل صوتي للفنانة شيرين الطحان، قبل وفاتها.

وكشفت "الطحان" في التسجيل الصوتي عن تفاصيل أزمتها الصحية، وما عانته فيما يبدو في الساعات الأخيرة من حياتها.

وقالت في بداية التسجيل إنها شعرت بآلام حادة في القلب، وعانت من مشكلة حادة في التنفس، فاضطرت إلى التوجه للطوارئ.

وأضافت "الطحان" أنه تبين بعد الفحوصات وتحاليل الدم أن مكونات الدم والصفائح والهيموغلوبين وغيرها في حالة انخفاض، الأمر الذي احتاج إلى أن نقل البوتاسيوم لها في العناية.

وتابعت أنهم اضطروا إلى نقل الدم لها كذلك في محاولة لدفع حالتها للاستقرار وتجنب المزيد من الانتكاسات، لافتة إلى أنها خرجت فيما بعد على مسؤوليتها الخاصة من قسم الطوارئ، مبينة أنها شعرت بتعب شديد بعد خروجها.

وقضت الفنانة الراحلة نحو 30 يومًا في غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القوات المسلحة بعد تدهور حالتها الصحية

وتحدثت "الطحان" مرارًا عن معاناتها من مضاعفات مرض السرطان، دون أن تتطرق إلى المرض ذاته، الذي عانت منه عدة سنوات.

وتوفيت الفنانة "الطحان" في ساعة مبكرة من يوم أمس الجمعة عن عمر 47 عامًا.

وشهدت جنازة شيرين الطحان انهيار والدتها، حيث ظلت تردد: "يا وجع قلبي عليكِ.. هتسيبني لوحدي لمين يا شيرين؟ .. كده تمشي؟".