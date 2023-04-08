فن ومشاهير

العوضي يهدد ياسمين عبد العزيز وابنها بالقتل فى الحلقة 16 من ”ضرب...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 10:26 صباحاً - عرضت مساء اليوم الحلقة ال ١٦ مسلسل " ضرب نار "، االذي ينافس ضمن سباق دراما رمضان ٢٠٢٣.

تفاصيل الحلقة:

تمكن جابر الكوماندا من معرفة مكان مهره" ياسمين عبد العزيز " ؛ وبالفعل استطاع ان يصل الي بيتها لتحدث المواجهة الاولى بينهم بعد خروجه من السجن .

وهددها العوضي بالقتل ؛ ولكن تراجع في اللحظات الأخيرة وطلب منها ان تقابله غداً وإلا سيقتل ابنها .

أبطال المسلسل:

يشارك في بطولة مسلسل "ضرب نار" بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كلا من: ماجد المصري، وسهير المرشدي، وهدى الأتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وتيسير عبدالعزيز، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا