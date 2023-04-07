انت الان تتابع خبر مسلسل تحت الوصاية .. تعرف على مواعيد عرضه بجميع القنوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض اليوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 السادس عشر من شهر رمضان الكريم، الحلقة الأولي من مسلسل مني زكي الجديد، حيث بحث الكثير من المواطنين عن مسلسل تحت الوصاية.وتشارك مني زكي في مسلسل تحت الوصاية الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني ، يشارك في بطولته نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية:

تحت الوصاية

سوف يعرض المسلسل عى العديد من القنوات ومن بينها دبي وart حكايات وقناة الرشيد

قناة ART حكايات:

موعد الحلقة: يوميًا الساعة 8:30 مساءً.

الإعادة الأولى: 8:30 صباحًا.

الإعادة الثانية: 2:30 صباحًا.

الإعادة الثالثة: 2:30 ظهرًا..

قناة دبي:

موعد الحلقة: الساعة 8 مساءً.

الإعادة الأولى: 6 صباحًا.

الإعادة الثانية: 1:30 ظهرًا.

قناة الرشيد:

ميعاد الحلقة: الساعة 8 مساءً.

موعد الإعادة: 2 صباحًا.