اتفرج- انت الان تتابع خبر ريم الشريف حديث السوشال ميديا بعد "تزوجت نفسي" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة اللبنانية، ريم الشريف، حديث وتساؤلات الجمهور حول حقيقة زواجها من نفسها كما بدا لهم بعد ظهورها بفستان زفاف أبيض أرفقتها بتعليق "تزوجت نفسي".





وكانت قد نشرت ريم الشريف صورا عبر حسابها في إنستغرام، وكتبت عليها: "أنت، أنت، مثل أي شخص آخر في الكون بأسره، تستحق حبك وعاطفتك. بوذا".





وأضافت : "أعود من خلال هذه الصورة إلى اليوم الذي التزمت فيه بحب الذات وقلت لنفسي "نعم" ، أقمت حفل زفاف حيث تزوجت نفسي في منتجع شفاء جزيرة سالينا "رحلة إلى القلب الأنثوي" مع أروع الكائنات المليئة بالحب والضوء. أفتقدكن جميعًا".