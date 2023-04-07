مواعيد عرض مسلسل دنيا سمير غانم على cbc.. “مش هتبطل ضحك”

أبطال مسلسل دنيا سمير غانم

يعرض مسلسل دنيا سمير غانم سوف يعرض غدًا الجمعة على شاشة قناة cbc، حيث تتكون حلقاته من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والفانتازيا، حيث أن سليمة تعد فتاة تعمل محررة في دار للنشر وتعيش مع والديها فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

يضم مسلسل دنيا سمير غانم مجموعة من النجوم وهم دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

متى عرض مسلسل دنيا سمير غانم؟

يتسأل الملايين من المواطنين في مصر يتسألون عن متى عرض مسلسل دنيا سمير غانم؟، حيث من المفترض أن مواعيد عرض مسلسل دنيا سمير غانم على cbc في تمام الساعة 8.45 مساء على شاشة قناة cbc والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا.

بينما تعرض الحلقة الأولى من مسلسل دنيا سمير غانم على شاشة قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

وحددت إدارة قناة دي أم سي موعد عرض مسلسل تحت الوصاية في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، وتعاد على القناة ذاتها الساعة 12:45.

وعلى أن تكون الإعادة في تمام الساعة 2:15 مساءً، وتعاد في الأوقات التالية 10:45 أي بعد مرور ساعتين من العرض الحصري، أو الساعة 4:45 مساء اليوم التالي.

مواعيد مسلسل تغيير جو

ويعرض المسلسل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:30 صباحًا، و3:30 عصرًا، ويعرض على mbc مصر 2 الساعة 1 صباحًا، والساعة 1 ظهرًا، والساعة 8 مساءً.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

ويعرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية المختلفة، منها قناة دي أم سي، حيث يمكنك متابعته في تمام الساعة 11:30 مساءً، ويعاد على القناة ذاتها الساعة 8:30 صباحًا، وكما تستطيع متابعته في أوقات أخرى على قناة دي أم سي دراما، وذلك الساعة 8 مساءً، و2 صباحًا، 9 صباحًا، و2 ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل الصندوق

تقام مسلسل الصندوق بطولة أحمد داش، على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً، والساعة 4 صباحًا، أو في الإعادة على قناة mbc مصر 2 الساعة 12 بعد منتصف الليل، أو الساعة 3 عصرًا.