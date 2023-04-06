اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد غيابها الطويل .. شيرين تفجّر مفاجأة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غابت الفنانة المصرية شيرين فترة طويلة عن الحفلات الفنية، بعد آخر حفل غنائي أحيته في يناير الماضي في الكويت.

وبعد هذا الغياب، ستعود النجمة إلى جمهورها في حفل غنائي كبير ستحييه في دبي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، يوم الجمعة 28 نيسان/أبريل الجاري على مسرح كوكاكولا إيرينا، وستقدّم لجمهورها الإماراتي باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب قد واجهت خلال الفترة الماضية، الكثير من الأزمات التي تصدرت بها الترند لفترة طويلة، ابتداء بطلاقها من الفنان حسام حبيب، وما رافقه من مشاكل وتبادل الاتهامات والشكاوى، مرورا باتهامها بتعاطي المخدرات من قبل عائلتها، وحجزها في مستشفى العلاج من الإدمان، ثم خروجها وعودتها مجددا لحسام حبيب، وانتهاء بأزمتها الكبيرة مع شركة "روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكانت شركة روتانا، قد أقامت دعوى ضد سيرين، لتصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها بالزام الفنانة المصرية بدفع مبلغ قدره 5 ملايين جنيه لصالح الشركة، لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم بينهما لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم عشر أغانٍ، يتم تصوير أغنيتين منها بطريقة الفيديو كليب، وإحياء ثلاث حفلات تتولى الشركة تنظيمها.