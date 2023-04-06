اتفرج- انت الان تتابع خبر ريجيم رضوى الشربيني .. اعملي المكتوب وهتكوني عود فرنساوي في شهر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من الفتيات الباحثات عن إنقاص أوزنهم في مصر والوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية عبر المحرك الأشهر في العالم جوجل حول ريجيم رضوى الشربيني.وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد تحدثت في وقت سابق وفي أكثر من مرة عن الطريقة التي تتبعها والتي ساعتدها في فقدان 30 كيلو فى 5 أسابيع والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي.

الأسبوع الأول

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول غير محوج “دون سمن أو زيت أو طحينة” أو تناول بيضة مسلوقة أومليت زيت، أو جبن ملح خفيف وسلطة خضار ، أو شريحتين جبنة فلمنك أو شيدر، وبجانب أى منهم نصف رغيف بلدى وشاى باللبن أو قهوة رغوة.

وجبة الغداء:

الطبق الرئيسي: نصف فرخة مشوية أو مسلوقة، أو 2 شريحتين لحمة مشوية أو مسلوقة، أو 3 قطع سمك مشوية، أو بيضتين مسلوقتين أو جبنة ملح خفيف.

النشويات: نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة محمرة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة

الطبق الجانبي:4 ملاعق خضار مسلوق أو معد بدون تشويح أو قلى “ني في ني” وثمرة فاكهة.

وجبة العشاء:

نصف رغيف بلدي وجبنة ملح خفيف و سلطة أو 2 زبادى لايت أو 3 حبات فاكهة متنوعة.

الأسبوع الثاني:

وجبة الإفطار:

شريحتين توست بني مع شريحة جبنة شيدر أو فلامنك أو 2 شريحة روست بيف أو 2 شريحة سموكد تركى ومع أى منهم يتم تناول شاي باللبن أو قهوة رغوة ، أو تناول 3 ملاعق كورن فليكس بكوب لبن، أو الإفطار بـ 6 شرائح بسكويت لايت مع كوب شاي باللبن أو قهوة رغوة.

وجبة الغداء:

سمك أو فراخ أو لحمة معدة بطريقة الشوي أو السلق بدون تحديد كمية معينة مع خضار صحى وسلطة

وجبة العشاء:

تناول علبتين زبادي لايت أو جبنة بالطماطم أو 3 ثمرات فاكهة بجانب كوب شاي باللبن.

الأسبوع الثالث:

وجبة الإفطار:

3 ثمرات فاكهة نفس النوع مع كوب شاى باللبن.

وجبة الغداء

سمك مشوي أو تونة أو صدور فراخ مع خضار بدون سمنة مع سلطة.

وجبة العشاء:

2 زبادي لايت أو جبنة بالطماطم مع كوب شاي باللبن.

الأسبوع الرابع

وجبة الإفطار

زبادي وخيار أو جبنة قريش بالطماطم مع بيضتين مسلوقتين وبجانب أى منهم كوب شاي أو نسكافيه بلبن خالي الدسم.

وجبة الغداء

سمك أو فراخ أو لحمة بشرط أن تكن مشوية أو مسلوقة فقط جانب طبق خضار سوتيه وكمية كبيرة من السلطة.

وجبة العشاء

زبادي مع الخيار أو جبنة بالطماطم أو بيضتين مسلوقة بجانب كوب شاي بلبن خالي الدسم مع أى منهم

الأسبوع الخامس

وجبة الإفطار

أي كمية فاكهة بشرط أن تكون من نوع واحد

وجبة الغداء

أي نوع من اللحوم بشرط أن تكون مشوية أو مسلوقة مع الخضار السوتيه مع طبق سلطة كبير.

وجبة العشاء

تناول فاكهة فقط بأى كمية بشرط أن تكون الثمرات من نفس النوع.