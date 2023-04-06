اتفرج- انت الان تتابع خبر بالقفطان المغربي.. نسرين طافش تسحر القلوب في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -حرصت الفنانة السورية نسرين طافش، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة رمضانية مميزة. حيث نشرت “نسرين” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة ظهرت فيها مرتدية القفطان المغربي، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، ووضعت مكياج ناعم ورقيق.

فيلم نسرين طافش

وكانت الفنانة نسرين طافش قد انتهت من تصوير مشاهد أحدث أفلامها والذي يحمل عنوان “في القلب” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “في القلب” بطولة نسرين طافش، خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان، توني ماهر، وهو سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي، وإخراج عادل مرقس.