مسلسل ”علاقة مشروعة” الحلقة 15.. مفاجآت جديدة حول مقتل ”بثينة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 06:29 مساءً - ينتظر الجمهور مشاهدة الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال، وعدد آخر من النجوم، والمُذاع عبر قنوات dmc وdmc دراما والحياة.

مفاجآت جديدة حول مقتل "بثينة" فى الحلقة 15 من علاقة مشروعة

وتشهد الحلقة 15 من مسلسل علاقة مشروعة، العديد من المفاجآت حول مقتل “بثينة” التي تجسد دورها الفنانة مي عمر، بعدما عُثر عليها مقتولة داخل منزلها، ولم تعثر الشرطة على القاتل، لكنها لا تزال تجري التحقيقات مع المشتبهين لتحديد الجاني.

كما تكشف الحلقة الخامسة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، حقيقة محاولة قتل “عمرو” الشخصية التي يُجسدها الفنان ياسر جلال، وابنه "أحمد" بعد تورطه في دفع مليون جنية مقابل إنقاذ نجله من قبضة عصابة المخدرات، التي تحاول قتلهم لعدم اكتشاف أمرهم.

وترصد الحلقة الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة، مساء اليوم، علاقة “أمجد” الذي يُجسد دوره الفنان مراد مكرم، وزوجته “دينا” التي تُجسد دورها الفنانة بسنت شوقي، بقتل “بثينة”، حيثُ أجرت النيابة تحقيقا معهما، ولا تزال الأحداث غامضة

وتعرض الحلقة 15 من مسلسل علاقة مشروعة على قناة dmc دراما في تمام الثامنة مساء، ثم على قناة الحياة في تمام 9.30 وعلى قناة dmc في تمام 11.30 مساء.

بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل “علاقة مشروعة” في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا “داليا مصطفى”، ويدخل في علاقة مع بثينة “مي عمر” زوجة صديقه أمجد “مراد مكرم”.