انت الان تتابع خبر موعد عرض وإعادة مسلسل تغيير جو.. اعرف القنوات الناقلة واستمتع بأحداثه المثيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث جميع المشاهدين في الوقت الحالي عن موعد عرض وإعادة مسلسل تغيير جو والقنوات الناقلة وهو بطولة الفنانة منة شلبي، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2023 لأنه 15 حلقة فقط، وسوف ينتهي أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد عرض وإعادة مسلسل تغيير جو

وتبث أولى حلقات مسلسل تغيير جو بدءاً من اليوم الخميس 6 أبريل 2023 في تمام الساعة الـ 10 مساءاً بتوقيت القاهرة، والإعادة تكون في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 3:30 عصراً، وتوجد بعض القنوات الأخرى في تمام الساعة الـ 1 فجراً بتوقيت القاهرة، والإعادة في تمام الساعة الـ 1 ظهراً.

القنوات الناقلة لمسلسل تغيير جو

ويقدم مسلسل تغيير جو على قناة إم بي سي مصر ويعاد مرة أخرة على مسلسل إم بي سي مصر 2 في العديد من الأوقات المختلفة، وهو بطولة الفنانة منة شلبي وإياد نصار وميرفت أمين وشيرين وصالح بكري وعصام عمر ومحمود قابيل وغيرهم الكثير من الفنانين، ويعتبر من أبرز المسلسلات التي تعرض في رمضان وينتظره عدد كبير من المشاهدين لأنه 15 حلقة فقط وأحداثه سريعة.