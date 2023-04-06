انت الان تتابع خبر فنان مصري يهاجم أبو تريكة بتصريحات نارية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل الفنان المصري أحمد بدير، ضيفا على برنامج حبر سري، وتحدث حول الكثير من المواضيع الفنية والشخصية، ورأيه ببعض الشخصيات، أبرزهم لاعب نادي الأهلي والكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة.

وأشار بدير، انه كان يحب أبو تريكة داخل الملعب أثناء المشاركة مع المنتخب المصري وكان يتابعه، لكن الأمر اختلف مؤخرا، بعد الأحداث الأخيرة، مؤكدا انه لا يمكن أن يحب أي احد لا يحب مصر، وتابع قائلا: "“أنا أهلاوي وكنت بحبه جدًا كلاعب.. لكن بعد الأحداث الأخيرة..أي حد ما يحبش تراب مصر حتى لو أخويا ما أحبوش".

وأكد الفنان المصري، انه لو دخل إلى مكان في مجموعة أشخاص منهم ابو تريكة، سيلقي عليهم التحية، لكنه لن يسلم عليه بشكل شخصي.

على صعيد آخر، كشف أحمد بديرعن مدى حبه وتعلقه بعائلته، إلى حد قيامه بإجراء عمليات جراحية دون علم الأسرة. حتى يقلقهم، لهذ عبّر عن انزعاجه بسبب أخبار وفاته التي انتشرت أكثر من مرة على بعض المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل.

وعلى المستوى الفني، شارك أحمد بدير، في السباق الرمضاني الحالي من خلال عملين هما مسلسل "حضرة العمدة"، ومسلسل "ضرب نار".