انت الان تتابع خبر قصي خولي يودع مسلسل وأخيرا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ان حقق العمل نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة عالية، ودع الفنان السوري قصي خولي، مسلسل وأخيراً، بالتزامن مع انتهاء العمل عند الحلقة 15.

ونشر بطل العمل، قصي خولي الذي عُرف بشخصية "ياقوت" عبر الانستغرام، صورة تجمعه مع الفنانة نادين نسيب نجيم التي عرفت بشخصية "خيال" وأرفقها برسالة طويلة، كشف فيها عن مشاعره أثناء العمل، وشكره لكل من شارك في نجاحه.

وكتب الفنان السوري في رسالته: "وأخيراً حان موعد الوداع"، متحدثا عن هذا التجربة التي كان فيها الكثير منذ بدأت منذ ٩ شهور، حتى تصدر العمل رقم 1 في دول عربية وأجنبية.

وعبر خولي عن حبه لهذا العمل، واحترامه لكل من ساهم في إنجازه مهما اختلفت أدوارهم، أبرزهم الكاتب والمخرج، وكل النجوم والعاملين، حتى الجمهور.



الجدير بالذكر، ان الحلقة الأخيرة من مسلسل وأخيرا، حمل الكثير من الأحداث المتشابكة والحاسمة، استطاعت فيها خيال التي تحدت رجال العصابة، في الوقت الذي استطاع ياقوت الذي استعان بعناصر الأمن التي القبض على الجميع.

تدور قصة العمل حول خيال وياقوت، اللذان يعيشان في حي فقير، ويتورطان مع بعض العصابات في عمليات اختطاف وقتل واتجار بالبشر.