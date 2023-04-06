انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل جت سليمة.. دنيا سمير غانم بتعمل عظمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، مواعيد عرض مسلسل جت سليمة، من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والتي تعود به للدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، وذلك بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وجاءت مواعيد عرض المسلسل والاأبطال وكافة التفاصيل على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

حيث تعرض المسلسل على قنوات cbc، بدء من غدا الجمعة الموافق 16 رمضان، وهو من نوعية المسلسلات ذات 15 حلقة، ويعرض في تمام الساعة 8:45 مساء على شاشة قناة cbc، ويعرض في تمام الساعة 11:15 مساء على شاشة قناة cbc drama.

فيما ويعاد للمرة الثانية الساعة 5:30 مساءا والمرة الثالثة 11:45 مساء، كما يعرض المسلسل عبر المنصة الرقمية watch it، في تمام الساعة 9:00 مساءا تزامنا مع العرض على شاشة القنوات الفضائية.

تردد قناة cbc

القمر الصناعي: نايل سات.