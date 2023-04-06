اتفرج انت الان تتابع خبر اتفرج .. أسماء جلال تبرز الحلويات في رمضان بالقميص المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت أسماء جلال خلال تواجدها في مكان ما ، قميص من البربل المفتوح بشكل كبير في منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام الكثير من المكياج واحمر الشفاه مع تسريحة شعر جذابة، معلقة حلقة خاصة في برنامج خاص مع العصابة

وعلق الكثير من جمهورها على الصورة مثل كل ما تنزلي صورة هقولك ان تمثيلك بقى في تقدم وتححححفه.

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