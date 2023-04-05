انت الان تتابع خبر أكثر المسلسلات بحثًا في الثلث الأول من رمضان.. رقم 2 مفاجأة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتربنا من نصف شهر رمضان المبارك، و يخوض السباق الرمضاني هذا العام نحو 29 عملاً درامياً مصرياً، وقد بدأت نتائج المسلسلات في الظهور، وسنعرض لكم في هذا التقرير، المسلسل الذي استطاع أن يحجز لنفسه مقعد الصدارة في اهتمامات المصريين في قائمة الكلمات الأكثر بحثًا على متصفح جوجل، والأكثر بحثاً.

14 عمل درامي يتصدر قوائم البحث

استطاع 14 عمل فني فقط من بين 29 عملاً درامياً حجز مقاعد في قوائم الأكثر بحثًا على جوجل بمصر، والمسلسلات هي: ( 1000 حمدلله عالسلامة – الأجهر – إكس لانس – الكبير 7- الكتيبة 101 – المداح 3- بابا المجال – جعفر العمدة – رسالة الإمام – رمضان كريم 2 – سره الباتع – سوق الكانتو- ضرب نار- أخيرًا علاقة مشروعة).

[مسلسلات رمضان]

مسلسلات رمضان

المسلسلات التي خرجت من قوائم البحث

وبالنسبة لباقي المسلسلات التي خرج من قوائم الأكثر بحثًا على جوجل هي : ( الصفارة- الصندوق- الهرشة السابعة- تحت الوصاية – تغيير جو – تلت التلاته – جت سليمة – جميلة – حرب – حضرة العمدة – رشيد -ستهم -عملة نادرة – كامل العدد -أخيراً مذكرات زوج).

الأشياء الأكثر بحثاً خلال شهر رمضان

من أكثر الأشياء بحثاً خلال شهر رمضان هي مسلسلات رمضان بنسبة بحث 43% خلال الثلث الأول من رمضان، ثم يأتي بعد ذلك الأحداث الرياضية والأحداث الجارية و التي تخص الاقتصادية، وبعدها الصلوات والأدعية والروحانيات، وفي النهاية الشخصيات والنجوم، سواء أن كانت لأجل أسباب تتعلق بحياتهم الشخصية، أو لظهورهم بالبرامج الرمضانية.