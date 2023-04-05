وزيرة الثقافة تتفقد سير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 04:26 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية تكثيف الجهود الراهنة إزاء تفعيل عملية انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الإدارات المتعددة لمقر وزارة الثقافة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل ومدى جاهزية المكاتب الإدارية ،و التعرف على مدى تنفيذ آليات الانتقال التدريجي المُقرر بشكل كلي خلال الفترة المُقبلة.

ووجهت وزيرة الثقافة، بأهمية اتخاذ الإجراءات نحو إنهاء كافة الترتيبات والتجهيزات اللوجيستية اللازمة لتمكين الانتقال والعمل بالمقر بشكل كلي، وضرورة تنفيذ كافة متطلبات التحول الرقمي والدعم التكنولوجي للمقر، مع التأكيد على مواصلة تدريب وتأهيل العاملين على التحول الرقمي.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن ما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من بناء وعمران، يُمثل علامة مضيئة في مسار بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم مفرداتها على أسس من التطور التكنولوجي الذي ينقلنا نحو آفاق مستقبلية متطورة".

مشيرة إلى أن عملية انتقال الموظفين للعمل بمقرات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل نقطة انطلاقة قوية في مسار منظومة العمل الإداري الذي تنشده الدولة، والذي يعتمد علي استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية، والتي تستهدف في مجملها الارتقاء بمستوي الخدمات المتميزة المُقدمة للمواطنين، والانتقال إلى مرحلة جادة من التحول الرقمي.