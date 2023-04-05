أحمد السعدني يشكر فريق عمل مسلسل “سره الباتع” عبر الفيس بوك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 02:27 مساءً - نشر الفنان أحمد السعدنى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجه فيه الشكر إلى فريق عمل مسلسل “سره الباتع”.

وقال أحمد السعدني: “شكراً للاستاذ خالد يوسف شكراً لكل الفنانين والفنيين الذين تشرفت بالعمل معهم، شكراً للاستاذ تامر مرسي وشركة سينرچي علي الدعم غير المحدود، بذلنا أقصي جهد لتقديم عمل هادف ومختلف، كل سنة وحضراتكم بخير.. فركش سره الباتع”.

وكان اعلن أحمد السعدنى عن إصابته أثناء التصوير فى جفن عينه قائلا : "أول يوم تصوير خدت ٣ غرز في الجفن سونكي الفرنساوية منه لله ربنا ستر".