انت الان تتابع خبر عمرو دياب يواسي دينا الشربيني بالفاجعة التي المت بها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فُجعت الفنانة المصرية دينا الشربيني، بوفاة والدها محمد الشربيني، وتعرضت للإنهيار والبكاء الهستيري أثناء احتضان جثمانه داخل مسجد المشير طنطاوى، وسط مواساة عدد كبير من الفنانين، منهم دنيا سمير غانم، هنا شيحا، صبا مبارك، أحمد داود، ومجدى بدر، وغيرهم.

وكانت الشربيني، قد نشرت بوست للعزاء عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وحددت موعد ومكان الجنازة، ودعت له بالرحمة والمغفرة.

وبدوره، شارك الفنان المصري عمرو دياب، بمواساة طليقته دينا، في وفاة والدها/ وكتب النعي عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: "العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له...تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان".

كما شارك المنتج ومدير أعمال الهضبة، موسى عيسى، في تقديم العزاء بوالد دينا الشربيني، عبر حسابه على تطبيق إنستقرام.

كما شارك عدد كبير من الفنانين بتقديم المواساة للفنانة المصرية، عبر حساباتهم على مواقع التواصل، أبرزهم اسعاد يونس، حلا شيحة، غادة عادل، كندة علوش، مي عمر وغيرهم.