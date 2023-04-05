محمد صبحي يتحدث عن غضبه الشديد من ظاهرة ”التيك توك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 01:30 مساءً - تحدث الفنان محمد صبحي عن غضبه الشديد، من ظاهرة «التيك توك»، والذي يشارك من خلاله عددًا من الفتيات في الأعمال الدرامية، مشيرًا إلى أنه يتم تجاهل المبدعين.

واستكمل محمد صبحي حديثه خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها «VIP»، المذاع على شاشة قناة «هي»: "النهاردة بنكرم مين البنت اللي بتنجح في التيك توك بتشتغل في 7 مسلسلات مصرية، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اميتو الخطأ بالصوات متقعدوش ترغوا في الخطأ، دايما أقول متودوش الكاميرا لهذا الإسفاف يا جماعة أنتو بتبروزهم عايز الإعلام يروح للبديل أنا أخلق البديل ده يموت، مصر كان فيها أعمال كوميدي تافههة هايفة، ولكن 90 من الباقي يوزنوا عباقرة ومفكرين".

وتابع محمد صبحي: "أنا عامل مدرسة اسمها ستوديو الممثل من أكتر من 50 سنة، يجي الجمهور يقول دول فين، هاني شاكر جه وقت أزمات النقابة مع مطربين المهرجانات، اتفرج على عرض عيط، 12 ولد وبنت مبنشفهمش ازاي ولا كاميرا بتروحلهم وصوتهم جميل".

كما تطرق الفنان محمد صبحي في حديثه إلى جنازات المشاهير وما يحدث بها في أثناء التغطية الإعلامية لها، قائلًا: "أكون في جنازة ألاقي موبايل مرفوع في وشي يسألني تقول إيه للميت؟ بقولهم أقوله لما أروحله، لابد أن تكون خريطة ثقافية وإعلامية تؤمن بأنها معول إما سيبني الإنسان أو يهدمه، شبابنا اتدمر خلاص بقى ليه عالم اللي عايش فيه شئ مرعب إن الطفل أكلمه هو مش معايا ومركز مع الموبايل".

وتابع محمد صبحي: "احنا مش واعيين بالكارثة لأنها عالمية، اوعى تمشي في طابور الأعداء والدول العظمى، احنا نستطيع أن نكون دولة عظمى نقدر بجد لما يكون السياسة العامة فيها تعليم وثقافة وفن تبني إنسان، ممكن أكون شغال فنان أروح اتبرع اشتغل في مصنع 3 ساعات يوميا عشان بلدي، بناء البشر هو الشئ الوحيد اللي هيقدر يرجعنا تاني، الأجانب بيعلمونا القرآن علماء أجانب بيستندوا على معجزات حلها في القرآن".

برنامج "vip" يذاع يوميا في شهر رمضان على شاشة "هي" وتقدمه الإعلامية أميرة بدر في تمام السابعة مساءً، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والرياضة في مصر.