وزيرة الثقافة: تكريم كوكبة من أبطال القوات المسلحة ونجوم مسلسل الاختيار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 01:30 مساءً - تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، مساء اليوم الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويُكرم خلال الاحتفال في الليلة السابعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، علمين من أعلام الموسيقى والغناء، وهما اسم الموسيقار "محمد عبد الوهاب"، الفنان الكبير "محمد منير" .

كما يتم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا بالفعل في حرب أكتوبر، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من نجوم مسلسل الاختيار .

يعقب ذلك حفل غنائى تحييه نجمة الغناء العربي الفنانة "ريهام عبد الحكيم"، حيث تشدو بباقة متنوعة من أشهر الأغاني الوطنية والدينية، إلى جانب عدد من أغاني زمن الفن الجميل، بحضور كوكبة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة.