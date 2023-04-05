تكريم بيومى فؤاد ومنى عبد الغنى و محمد منير في احتفالية هل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 01:30 مساءً - يكرم رئيس قطاع الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال ،عدد من رموز الفن والإبداع وذلك فى إطار احتفالية بعنوان هل هلالك بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

ويعد من بين المكرمين الكينج محمد منير والفنان بيومى فؤاد والفنانة منى عبد الغنى وغيرهم.

وكانت أحيت الفنانة فاطمة محمد على، الليلة السادسة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، امس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى.