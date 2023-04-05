تعرف على مواعيد عرض مسلسل حرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 12:29 مساءً - يبدأ عرض مسلسل حرب ، من بطولة أحمد السقا ومحمد فراج ، يوم 21 من شهر رمضان الحالي ، على عدد من القنوات الفضائية .

مسلسل حرب من المقرر ان تدور أحداثه فى إطار 10 حلقات فقط ، حيث سيتم عرض عقب انتهاء مجموعة حلقات الكتيبة 101 .

ومن المقرر عرض العمل عبر مجموعة قنوات on e ، وقناة المحور الفضائية ، بالإضافة الى منصة watch it الالكترونية .

مسلسل حرب من المقرر عرضه فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً عبر قناة on e العامة ، ويعرض عبر قناة on دراما فى الحادية عشرة إلا ربع .

كما يعرض مسلسل حرب في العاشرة والربع مساء على شاشة المحور الفضائية .

برومو مسلسل حرب :

وظهر النجم أحمد السقا باللحية في برومو مسلسل حرب والذي يقدم فيه دور إرهابي فيما ظهر محمد فراج بدور ضابط في الأمن الوطني .