اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. درة تظهر جمالها في ظهور مفيش أحلي من كدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصور الجديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال توجدها في قلعة صلاح الدين الأيوبي مرتدية ملابس فستان من اللون الأبيض الطويل المنقوش بالأحمر الناري، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها في وضح النهار مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها في العالم

وعلقت على الصور قائلة “إن ينصركم اللّه فلا غالب لكم”

شاهد من هنا



