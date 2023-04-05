غدا.. أم كلثوم تغنى ”هذه ليلتى و عودت عينى ” على مسرح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 09:29 صباحاً - يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلاً غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم غدا، الموافق 6 أبريل فى تمام الساعة التاسعة مساء ضمن حفلات ليالى رمضان وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

قال الناقد طارق الشناوي: "إن أم كلثوم حالة استثنائية، ورغم أنها رحلت منذ قرابة 50 عاماً فلا تزال حاضرة بفنها".

وأكد طارق الشناوي في تصريحاته أن أم كلثوم، يستمع إليها حوالي 400 مليون عربي، وتستحق مكانتها الكبيرة سواء على المستوى الفني أو الشخصي، فهي إنسانة ولها موقف وطني، وكانت دائما معتزة بجذورها موضحا: "كانت فلاحة وفقيرة وده كان وسام على صدرها".

واختيرت الفنانة الراحلة أم كلثوم، الشهر الماضي، كواحدة من ضمن قائمة أعظم 200 مطرب على مستوى العالم من قبل مجلة Rolling Stone الأمريكية مسيطرة على عناوين الصحف والمواقع الأجنبية.

وأبرز موقع مجلة فوج، خبر اختيار أم كلثوم في المرتبة رقم 61، من بين 200 آخرين يحملون صبغة العالمية، باعتبارها الوحيدة والفريدة من نوعها في العالم.

ووضعت مجلة رولينج ستون قائمتها بناء على عملية تصويت شارك فيها صحفيوها ونقاد متخصصون، شملت العديد من الأسماء الخاصة بموسيقى البوب على مدار 100 عام وتأثيرها على مستوى العالم.