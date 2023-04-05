اتفرج- انت الان تتابع خبر لهلوبة في المطبخ.. نرمين الفقي تطبخ عكاوي وممبار بإيديها على الفطار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية سهير جودة بنشر فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، وقد ظهر بالفيديو الفنانة نرمين الفقي وهي تقوم بتحضير الطاولة الخاصة بالإفطار.

نرمين الفقي تطبخ الطعام

أعادت الفنانة نرمين الفقي نشر الفيديو علي صفحتها، ثم قامت سهير بالتعليق على الفيديو قائلة: “عزومة نرمين الفقي، تخيل القمر دي طبخت لنا بإيديها الحلوين على الفطار عكاوي وموزة وممبار ومسقعة وسبانخ وورق عنب، ولو مش مصدق عندك حق، أنا كمان مكنتش مصدقة لحد ما شفتها بعيني لهلوبة في المطبخ، سيدة المطبخ الأولى”.

نرمين الفقي نشطة على السوشيال ميديا

تهتم نرمين الفقي بان تكون نشطة على مواقع التواصل مع جمهورها، حيث تقوم بنشر صور وفيديوهات لحياتها الشخصية والعملية، التي تلقى إعجاب الآلاف من متابعيها.

آخر أعمال نرمين الفقي

آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي الفنية التي قدمتها، كان مسلسل “أبو العروسة” الجزء الثالث، الذي تم عرضه العام الماضي، وهو من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.