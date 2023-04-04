مسلسل الكتيبة 101، من هو الشهيد العقيد مدحت طلعت حسن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 11:23 مساءً - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكتيبة 101 ظهور اسم الشهيد العقيد مدحت طلعت حسن، فمن هو الشهيد.

الشهيد العقيد مدحت طلعت استشهد في 8 /9 /2013 اثناء العمليات العسكرية للقوات المسلحة لتطهير سيناء من الارهابيين حيث تم تفجير المدرعه التي كان يستقلها بإحدى الطرق الجانبية بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد (ادرج في قائمة الشرف الوطني المصري - باب القوات المسلحة في 11/9/2013 بعد منحه القلاده من الطبقه الذهبية)

وكانت العناصر الارهابية زرعت عبوات ناسفة في طريق مدرعة للقوات المسلحة بإحدى الطرق الجانبية بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد، مما أسفر عن وقوع انفجار مدو بالمدرعة تسبب في مقتل الضابط وزميله "ضابط صف" كان برفقته وتم نقل جثتهما لمستشفى العريش العسكري ثم إلى مسقط رأس كل منهما لدفنه.

وكان اثناء الحادث الارهابى على رتبة مقدم فجرى ترقية الى رتبة عقيد تقديرًا له، واقيمت له مراسم جنازة عسكرية فى مسقط رأسة بمحافظة القليوبية مدينة بنها.

فى عام 2022 وافقت محافظة القليوبية، على إطلاق اسم الشهيد العقيد أ. ح مدحت طلعت حسن على مدرسة بنها الرسمية للغات.

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكتيبة 101، حديث بين أفراد الكتيبة عن الأوضاع الأسرية وعلاقاتهم وعن العادات والتقاليد فى محال إقامتهم.

كما شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكتيبة حديث بين موظفات إحدى الجهات الحكومية واستقلال أتوبيس نقلهم إلى منازلهم بعد انتهاء العمل.

كما شهدت الحلقة من مسلسل الكتيبة 101، قيام العناصر الإرهابية بقطع الطريق على اتوبيس نقل الموظفين المدرسين والتهديد بقتلهم والبحث عن ضباط القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين.

كما شهدت الحلقة ظهور الضابط نور وصديقه الرائد اسلام الذى اصيب فى احد العمليات الارهابية، واحضر الضابط نور هدية له والاطمئنان على حالة الصحية فى منزله واشترى جهاز اطراف صناعية لتركيبها لمساعده مرة اخرى على المشى بعد ان تم بتر ساقيه.

كما شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكتيبة حدوث خلافات بين قيادات التنظيم على تولى زمام الأمور القيادة التنظيم والتخطيط كل منهم على السيطرة على التنظيم بطرق مختلفة.

كما شهدت الحلقة حديث بين ضابط المخابرات الحربية واحد المواطنين أهالى سيناء للمساعدة البحث عن منكان اختباء العناصر الارهابية واجراء جولات فى سوق الشيخ زويد.

كما شهدت تحديد مكان منزل يستخدم كمخزن لاسلحة النارية فى عمليات الارهابية، بالاضافة الى

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101، حديثا بين ضابط المخابرات الحربية وضابط بقوات الصاعقة نور عن الشهداء من زملائهم الذين سبقوهم خلال مواجهات مع الإرهاب الغاشم.

وتمنى الضابطان نيل شرف الانضمام إلى قائمة الشهداء، فيما دار الحديث عن وضع ضابط المخابرات الحربية هدفهم بقائمة بأسماء القيادات الإرهابية لضبطهم بعد جمع كافة المعلومات عنهم لقضاء على التنظيم الإرهابى وإجهاض كافة محاولاتهم الخسيسة لنشر الفوضى فى شمال سيناء.

كما دار حديث بين قيادات التنظيم الإرهابى حدوث خلافات بين القيادات الوسطى بقيادات التنظيم بين أبو البراء وأحد القيادات الاخرى.