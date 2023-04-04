انت الان تتابع خبر أحدث الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة.. مشهد ضرب سيد لـ عايدة يتصدر التريند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر مسلسل جعفر العمدة من المسلسلات التي تحصل على نسب مشاهدة عالية، وأحداث الحلقة الـ 13 شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، وهذا بعد انتهاء الحلقة الـ 12 على مشهد ضرب سيد لـ عايدة والذي تصدر التريند في الساعات الماضية.

مسلسل جعفر العمدة

وحرص الفنان محمد رمضان على رد القلم إلى أخيه الكبير سيد وصدم كل عائلته، وذلك في الوقت الذي بكي فيه سيد على كل ما فعله شقيقه، وسريعاً تدخلت والدتهم هالة صدقي وأجبرت جعفر على ضرورة مصالحة أخيه، وصالح شقيقه ولكن سيد رد له القلم.

وتأتي أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي حول جعفر الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، ولديه شركات مقاولات ويتزوج من 3 سيدات، ويدخل في الكثير من المشاكل والصراعات والخلافات التي توجد في عمله، وأثناء أحداث المسلسل يقابل زينة التي تجسد دور “عايدة”، وتنشأ بيهم قصة حب مليئة بالكثير من المفاجآت طوال الحلقات الخاصة بالمسلسل والذي يعرض بشكل يومي في رمضان.