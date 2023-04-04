انت الان تتابع خبر مواعيد مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2023 أبرزهم حرب وتحت الوصاية.. أعرف القائمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يهتم الملايين من المتابعين والمشاهدين في جمهورية مصر العربية، بمعرفة كافة مواعيد مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2023، والتي بدأت الترويج لها عبر القنوات الفضائية مع اقتراب النصف من شهر رمضان، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على القائمة الكاملة للمسلسلات رمضان.

يتسأل الملايين من المتابعين في مصر، عن مواعيد مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2023، وهي ذات حلقات ال 15 حلقة، وتتنوع المسلسلات بين الدراما والاكشن والمغامرات المثيرة.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

يترقب الجميع معرفة مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية والتي من المقرر لها أن تعرض على قناة DMC.

وحددت إدارة قناة دي أم سي موعد عرض مسلسل تحت الوصاية في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، وتعاد على القناة ذاتها الساعة 12:45.

وعلى أن تكون الإعادة في تمام الساعة 2:15 مساءً، وتعاد في الأوقات التالية 10:45 أي بعد مرور ساعتين من العرض الحصري، أو الساعة 4:45 مساء اليوم التالي.

مواعيد مسلسل تغيير جو

عزيزي القارئ بإمكانك مشاهدة مواعيد مسلسل تغيير جو ضمن مواعيد مسلسل النصف الثاني من رمضان 2023.

ويعرض المسلسل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:30 صباحًا، و3:30 عصرًا، ويعرض على mbc مصر 2 الساعة 1 صباحًا، والساعة 1 ظهرًا، والساعة 8 مساءً.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

يبحث الآلاف من المتابعين والمشاهدين في مصر عن مواعيد مسلسل كشف مستجعل للفنان مصطفى خاطر.

ويعرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية المختلفة، منها قناة دي أم سي، حيث يمكنك متابعته في تمام الساعة 11:30 مساءً، ويعاد على القناة ذاتها الساعة 8:30 صباحًا، وكما تستطيع متابعته في أوقات أخرى على قناة دي أم سي دراما، وذلك الساعة 8 مساءً، و2 صباحًا، 9 صباحًا، و2 ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل الصندوق

تقام مسلسل الصندوق بطولة أحمد داش، على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً، والساعة 4 صباحًا، أو في الإعادة على قناة mbc مصر 2 الساعة 12 بعد منتصف الليل، أو الساعة 3 عصرًا.

مواعيد مسلسل حرب

يبحث الجميع عن مواعيد مسلسل حرب ضمن مواعيد مسلسلات النصف الثاني من رمضان في تمام الساعة 9 مساءً على قناة أون في آخر 10 أيام من رمضان، ويعاد الساعة 3:15 صباحًا، وكذلك على أون دراما الساعة 4:15 صباحًا، و8 صباحًا.

مواعيد مسلسل تلت التلاتة

يعرض مسلسل تلت التلاتة على قناة النهار دراما في الساعة 7:00 مساءً، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 10:00 مساءً يوميًا مع بداية عرضه في النصف الثاني من رمضان.

مواعيد مسلسل جت سليمة

تعرض قناة سي بي سي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويعاد الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 2:30 ظهرًا.