اتفرج- انت الان تتابع خبر موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023.. شوف الحلقة الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينتظر معظم جمهور ومحبي مسلسل «الكتيبة 101»، للفنان عمرو يوسف عن موعد عرض الحلقة 13 وبثها على القنوات الناقلة وذلك بعدما شهدت الحلقة 12 الماضية، العديد من الأحداث المثيرة، ومنها استشهاد السيدة السيناوية مها إبراهيم سليمان، والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، إذ ظهر في مشهد الأخير جلوسها ومن خلفها التكفيريين وهم ينفذوا مشهد قتلها رمياً بالرصاص بسبب تعاونها مع الجيش والأجهزة الأمنية بصورة كبيرة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل «الكتيبة 101» في تمام الساعة العاشرة مساءً على، بعد العرض الأول للحلقة على قناة ON في تمام التاسعة مساء، وتعاد الحلقة الـ 13 على نفس القناة، في تمام الساعة الثالثة من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.

تستند أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في شجاعة الكتيبة 101 في مواجهة التنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

جدير بالذكر أن المسلسل من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح، وبطولة العديد من الفنانين هم: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، أحمد صلاح حسنى، لبلبة، خالد الصاوي، ميرنا نور الدين، نور النبوى، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز،، محمود ياسين جونيور، وليد فواز، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، وإنتاج شركة سينرجى.