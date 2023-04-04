اتفرج- انت الان تتابع خبر سبحة وتاتو دونت ميكس.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنان أحمد الفيشاوي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره الأخير المثير للجدل والذي أثار دهشة الكثير.حيث نشر “الفيشاوي” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة له، ظهر فيها وهو ممسك بالسبحة ويدعو، وفي نفس الوقت يبدو الوشم مرسومًا على جميع أنحاء جسده.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الصور، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (بوستاتك احلي حاجة في رمضان دا والله ربنا يثبتك ويردك أليه ردًا جميلا)، (بقيت بتبسط اما اشوف بوستاتك ده