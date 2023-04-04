اتفرج- انت الان تتابع خبر مكسر الدنيا.. اعرف مواعيد عرض مسلسل المداح 3 أسطورة العشق.. والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يُعد مسلسل المداح 3 أسطورة العشق، أحد المسلسلات التي تخوض سباق رمضان هذا العام، والذي استثمر فريق عمله نجاح أول جزأين له خلال السنتين الماضيتين.يتكون مسلسل المداح 3 أسطورة العشق من 30 حلقة، ويُعرض على قنوات MBC مصر يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتُعرض الإعادة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

كما يُعرض المسلسل على قناة MBC مصر 2، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة الخامسة مساءً.

أبطال مسلسل المداح 3 أسطورة العشق

مسلسل المداح 3 أسطورة العشق بطولة كلًا من حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، محمد رياض، خالد سرحان، لوسي، دنيا عبد العزيز، رانيا فريد شوقي، سلمى أبو ضيف، محمد عز، خالد زكي، تامر شلتوت، أحمد ماهر، حنان سليمان، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل حول “صابر” الذي يستقبل طفله، ويخوض معركة جديدة مع الجن حول هذا الطفل.