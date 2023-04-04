مسلسلات اخر 15 يوم من رمضان 2023 .. اعرفها وشوف القنوات الناقله لها من هنا

انت الان تتابع خبر مسلسلات اخر 15 يوم من رمضان 2023 .. اعرفها وشوف القنوات الناقله لها من هن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع اقتراب انقضاء النصف الأول من شهر رمضان 2023، حيث يصادف اليوم الأحد 4 أبريل 2023، الثالث عشر من الشهر الكريم، قام العديد من عشاق الدراما في البحث حول مسلسلات اخر 15 يوم من رمضان 2023.وسوف يشهد النصف الثاني من الشهر الفضيل تقديم العديد من المسلسلات المتنوعة بين الأكشن والكوميديا والدراما وغيرها والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي.

مسلسلات اخر 15 يوم من رمضان 2023:

“تحت الوصاية”

بطولة منى زكى

يعرض على DMC ومنصة Watch it

“جت سليمة”

بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام

يعرض على CBC ومنصة Watch it

“حرب” ( 10 حلقات)

بطولة أحمد السقا ومحمد فراج

يعرض على شاشة on بداية من 21 رمضان

“كشف مستعجل”

بطولة محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر

يعرض على الحياة وdmc