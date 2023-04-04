الفنان ”محمد صبحي” يقدم موسم ثاني من عيلة اتعمل لها بلوك فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 01:26 مساءً - قرر الفنان محمد صبحي ، تقديم موسم ثاني من مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك ، على خشبة مسرح مدينة سنبل خلال موسم عيد الفطر المبارك .

ويستعد الفنان محمد صبحي خلال الايام القادمة ، الى عقد بروفات مرة أخري ، تمهيداً لافتتاح الموسم الثاني من المسرحية .

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك " يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة " استوديو الممثل ": وفاء صادق ، حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منة طارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي ، انجيليكا أيمن ، مايكل وليم.

المسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عوده ، والأشعار لعبد الله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح.

والعرض يتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر .