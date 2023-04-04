شاكيرا تبدأ حياة جديدة مع أولادها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 01:26 مساءً - وذكرت وسائل إعلام إسبانية - فى وقت سابق - أن شاكيرا ستبدأ حياتها الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية مع طفليها بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن بدأت مواعدة رجل غير معروف فى المدينة الأمريكية ميامى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية، كانت تسعى المغنية وكاتبة الأغانى الكولومبية شاكيرا، للانتقال إلى ميامى مع ولديها ميلان، 10 أعوام، وساشا، ثمانية أعوام، بعد انفصالها عن والد الأطفال جيرارد بيكيه، 36 عامًا.

قال موقع «فانيتاتيس» الإسباني الشهير لعروض الترفيه، يوم الجمعة، إن شاكيرا أبلغت المقربين منها والمسعفين الذين كانوا يعتنون بوالديها المسنين أنها ستغادر إسبانيا نهائياً بحلول نهاية الأسبوع.

وذكر جزء كبير من دائرة المغنية المقربة أنهم يعرفون بالفعل أنها ستغادر، حيث توقف الأطفال عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية مثل لعبة البيسبول منذ بعض الوقت، كما أشاروا أنها على علاقة بشخص جديد لم يكشف عنه بعد، وذكرت الصحيفة أيضًا أن الأطفال لن يعودوا إلى مدارسهم بعد عطلة عيد الفصح.