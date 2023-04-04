”هيو جاكمان” يوجه نصيحة إلى جمهوره ويخضع لفحوصات سرطان الجلد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 01:26 مساءً - يخضع هيو جاكمان لبعض الفحوصات بعد إصابته بنوع من سرطان الجلد، حيث خضع الممثل الأسترالي، البالغ من العمر 54 عامًا، لخزعتين بعد أن لاحظ طبيبه "أشياء صغيرة" يمكن أن تكون سرطان الخلايا القاعدية، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد.

في عام 2017 أزال نجم فيلم ولفيرين الشهير، ستة سرطانات جلدية من وجهه في غضون عامين، وفي عام 2021، حصل على نتيجة غير حاسمة بعد أخذ عينة من وجهه، مما كشف أن أسوأ ما يمكن أن يكون هو سرطان خلايا الدم البيضاء، وشارك هيو، مرتديًا ضمادة على أنفه، الخبر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، وحث متابعيه، على الحرص من أشعة الشمس، وفقا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

وقال هيو جاكمان في الفيديو: "مرحبا شباب أردت أن تسمعها مني فقط في حال رآني أحدهم في الشارع، لقد أجريت للتو خزعتين، لقد ذهبت للتو إلى طبيبي، سأكتشف ذلك بعد يومين أو ثلاثة أيام، وسأخبرك حالما علمت بذلك، الخلايا القاعدية في عالم سرطانات الجلد هي الأقل خطورة من بينها جميعًا".

وحث هيو جاكمان، معجبيه، الذين يتعرضون للشمس المباشرة، أن يضعوا واقيا للشمس، ومضى يحث المعجبين، وقال :"من فضلك ضع كريم واقي من الشمس، الأمر لا يستحق كل هذا العناء، ضع بعض واقي الشمس، رجاء، حافظوا على سلامتكم".

جدير بالذكر انه كشف هيو جاكمان خلال تصريحات صحفية لمواقع أجنبية - فى وقت سابق - قال أن الأمر سيستغرق نحو ستة أشهر من التدريب القوي للاستعداد جسديًا من أجل عودته بصفته ولفيرين في فيلم Deadpool 3، مع ريان رينولدز، وذلك بعدما روج الأخير للفيلم بفيديو مع جاكمان مؤكدًا أنه سيبرح شخصيته ضربًا خلال أحداث الفيلم.

ومن المقرر أن يعيد هيو جاكمان تمثيل دوره الأكثر شهرة فىDeadpool لريان رينولد، مرتديًا المخالب لأول مرة منذ لوجان الذى تم طرحه في عام 2017.