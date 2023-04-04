اتفرج- انت الان تتابع خبر نسرين طافش تتألق بإطلالة رمضانية تفوق الخيال .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نسرين طافش صور جديد لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في مكان ما رفقة مجموعة من أصدقائها وهي ترتدي عباية طويلة من اللون الأخضر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ربط شعرها على ظهرها، معلقة وجالس جميل الروح عسى أن تصيبك عدوى من جماله.

وتفعل عدد كبير من الجمهور مع الصور مثل : كلشو هل حلا وشو هل جمال …بتجنن العباية وطالعة قمر.

شاهد من هنا



