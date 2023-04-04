اتفرج- انت الان تتابع خبر منة فضالي تخضع لجلسة تصوير جريئة .. اتفرج ماذا ترتدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي جمهورها مجموعة من الصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي في أحدث جلسة تصوير خضعت لهافي الساعات الماضية ، مرتدية ملابس كاروهات بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة وجريئة

وعلقت على الصورة قائلة “الحمدلله علي نعمه حب الناس حب الجمهور اكبر نعمه بجد شكرا لحبكم و دعمكم ليا وربنا يقدرني واكون عند حسن ظنكم دائما ❤️❤️❤️ #نرجس #جعفر_العمده #فاطمه #سره_الباتع #المتحده #سينرجي شكرا ”

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