السمسمية البورسعيدية تبهر الجماهير بافتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:29 مساءً - شهد فرع ثقافة بورسعيد انطلاق أولى ليالى رمضان الثقافية والفنية فى أجواء رمضانية بافتتاح فرقة بورسعيد للآلات الشعبية مساء يوم الإثنين 3/4/2023 الفعاليات الفنية لبرنامج ليالي رمضان الثقافية و الفنية بثقافة بورسعيد.

حيث قدمت الفرقة بقيادة عازف السمسمية الأول الفنان محمود غندر عرضآ فنيا متميزآ فى بهو القصر قدمت خلاله الفرقة باقة من أشهر أغاني فن الضمة البورسعيدية و التراث البورسعيدي تضمن باقة متنوعة من الأغاني التى تتميز بها الفرقة منها رمش الغزال يانا ، و عدى الكنال عدى، و يسعد صباح الحبايب ، آه ياللي ، و بتغنى لمين يا حمام، و الناس للناس ، و حبيتك يا شلبية ، و الله يا رسول الله ، و غصن الحبيب ، و عيونك يامصر ، آداء نجوم الغناء الشعبي البورسعيدى الفنان أحمد كنش ، محمد ميدو ،العربي موسى ؛ أبو حنان ، العربي الشكوري ، أيمن سأسأ ، أبو عرب ، محسن زيدان ، راقص التنورة المتميز إسلام جنيدي، بحضور جماهيرى مميز .

بالإضافة إلى عقد محاضرة بعنوان (فضل الصيام ، أخلاق النبى صلى الله علية وسلم ) ألقاها فضيلة الشيخ محمد الحديدى وتحدث فضيلة الشيخ عن شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات ، واشار الى أن للصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره أيضًا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذكر شكر الله سبحانه، والاستعانة بنعمه على طاعته، ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم،

ثم تحدث فضيلة الشيخ محمد الحديدى عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ، فلم تختلف صفات وأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرا عن رمضان أو غيره، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، حيث قال الله تعالى عنه : (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الأخلاق بوجه عام، خاصة في رمضان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصيام جُنَّة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، ولا يجهل, فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم"، وقال صلى الله عليه وسلم: (منْ لَمْ يَدَعْ -يترك- قَوْلَ الزُّور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".

والجدير بالذكر ان انطلاق أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بورسعيد جاء فى إطار إهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، برفع الوعى الثقافى والفنى وتحقيق العدالة الثقافية والمشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة فى المناسبات الدينية، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة د. الكاتب الصحفى محمد نبيل من خلال فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د . جيهان الملكي