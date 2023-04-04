مفاجأة.. رد فعل محمد رمضان بعد صفع شقيقه زوجته على وجهها بـ”جعفر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:29 مساءً - شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل جعفر العمدة ؛ قيام عايدة «زينة» بدفن والدها «بيومي فؤاد» بعد وفاته في السجن .

و أعترفت نرجس لـ جعفر، بأنها قامت بـ إجهاض الجنين، و ذلك خوفاً من أن يطلقها.

وقام سيف بمساعدة جعفر العمدة؛ من اجل البحث عن ابنه ومعرفة مكان صاحب الفيديو، بعد أن أرسل إلى جعفر العمدة على هاتفه فيديو من صديق “بلال شامة” مجدي بدر، ليساومه على مبلغ مادي كبير مقابل تسليمه .

وانتهت الحلقة علي قيام سيد شقيق محمد رمضان بضرب عايدة بالقلم بعد أن قامت زوجته باخباره ان عايدة قد تسببت في جرح لها في رأسها .جعفر العمدة الحلقة 13.. ماذا يفعل محمد رمضان بعد صفع شقيقه زوجته على وجهها

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 14 من جعفر العمدة أحداث ومفاجأت مشوقة، ماذا يكون رد فعل محمد رمضان بعد صفع أخوه زوجته على وجهها، هل هيواجه اخوه ويتشاجر معه ويأخذ حق زوجته، أم يتركه ولم يأخذ أي رد فعل اتجاه شقيقه .جعفر العمدة الحلقة 13.. ماذا يفعل محمد رمضان بعد صفع شقيقه زوجته على وجهها 2

يشارك في بطولة مسلسل «جعفر العمدة» عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتتناول قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يتزوج بـ 3 سيدات، ويبحث عن ابنه المفقود منذ أكثر من 19 عامًا، ويلتقي بـ «عايدة» التي تلعب دورها الفنانة زينة، ويطلب منها الزواج في ظروف غامضة.