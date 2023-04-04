فتح باب التسجيل للدورة السادسة على ”منصة الجونة السينمائية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:29 مساءً - أعلن مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن فتح باب التقديم للدورة السادسة من "منصّة الجونة السينمائية" المقرر انعقادها من 15 إلى 19 أكتوبر 2023 في مدينة الجونة. 15 يوليو 2023 هو الموعد النهائي للتقدّم بالمشاريع في مرحلة التطوير. أما الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج فآخر يوم للتقدم هو 1 أغسطس.

واختارت منصة الجونة السينمائية في دورتها الخامسة 12 مشروعًا في مرحلة التطوير و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية. ترشّحت هذه المشاريع لجوائز تُقدَّر بـ300 ألف دولار أمريكي، من تقديم المهرجان ورعاته وشركائه.

تألفت لجنة تحكيم "منطلق الجونة السينمائي" من المنتج والناقد اللبناني محمد سويد، والمدير التنفيذي السابق للمؤسسة الهندية الوطنية لتطوير الأفلام نينا لاث جوبتا، والمخرج والسيناريست المغربي إسماعيل فروخي.

نال مشروع "ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة" (فرنسا) لصوفيا جاما جائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير، بينما فاز فيلم "تلك الأشجار الغريبة" (فلسطين) لهند شوفاني بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، بينما أُسنِدت للمشاريع الآتية جوائز "المنطلق” الأخرى: "خمسين متر" ليمنى خطاب (مصر) "هايش مايش" لهشام العسري (المغرب)، "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" لمراد مصطفى (مصر)، "نساء حياتي" لزهراء غندور (العراق - سويسرا)، "البحث عن ودي" لسارة الشاذلي (مصر)، "أغنية للصيف والشتاء" لطلال ديركي، الذي تغير عنوانه كفيلم ليصبح "تحت سماء دمشق" (سوريا، الدنمارك، ألمانيا أمريكا)، "جنائن معلقة" لأحمد ياسين الدراجي (العراق - المملكة المتحدة - فلسطين)، "خط فاصل" لرين رزوق (لبنان)، "محبون سعداء" لهشام العسري (فرنسا - المغرب) و"حتى يتنفس البحر" لزين دريعي (الأردن - السويد - كندا - فرنسا).

منذ تأسيسها، كان للعديد من المشاريع التي شاركت في المنصّة حضورًا دوليًا وفازت بكم من الجوائز في المهرجانات السينمائية حول العالم. من هذه المشاريع: "يوم الدين" لأبو بكر شوقي الذي شارك في مسابقة مهرجان كانّ السينمائي عام 2018، حيث فاز بجائزة فرنسوا شاليه، و"سعاد" لآيتن أمين الذي أُدرج في لائحة اختيارات دورة عام 2020 من مهرجان كانّ، قبل أن يُعرض في دورة مهرجان برلين الافتراضية عام 2021. هناك أيضًا "يوم أضعتُ ظلّي" لسؤدد كعدان الذي فاز بجائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2018، و"كباتن الزعتري" لعلي العربي الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان صاندانس.

وضمّت المنصّة مشاريعًا أصبحت في ما بعد أفلامًا بارزة شاركت في أعرق المهرجانات الدولية. من بينها: "بنات عبدالرحمن" لزيد أبو حمدان (الأردن)، الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث فاز بجائزة الجمهور، كما كان مرشح الأردن لجوائز أكاديمية فنون الصورة وعلومها "الأوسكار". تضمّنت قائمة المشاريع "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهنّد (المغرب) الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، و"أطياف" لمهدي هميلي الذي عُرض في مهرجانات دولية من بينها لوكارنو وزيورخ.

هذا بالاضافة إلى "تحت الشجرة" لأريج سحيري الذي عُرض عالميًا لأول مرة في قسم "نصف شهر المخرجين" داخل مهرجان كانّ ثم شارك في مهرجانات تورونتو وميونخ وكارلوفي فاري وملبورن وسراييفو وبوجوتا وريو دي جانيرو وفيينا وتسالونيك وسنغافورة وقرطاج ومراكش.

واختير في العام الماضي مشروعا "هاملت من عزبة الصفيح" لأحمد فوزي صالح و"البصير" لعلي الفتلاوي من ضمن 16 مشروعًا شاركت في ورشة "لاتولييه" التي أقيمت على هامش الدورة الـ75 من مهرجان كانّ. كما اختير مشروع "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" لمراد مصطفى للمشاركة في ملتقى الإنتاج المشترك في الدورة الـ20 من "أيام قبرص السينمائية الدولية" وضُمَّ لبرنامج مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع مختبر تورينو لتطوير الأفلام.