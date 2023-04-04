حنان مطاوع: أرفض الظهور بمايوه في أعمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 11:23 صباحاً - تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن رأيها في مصطلح السينما النظيفة، وشعورها من أسألة تأخرها في الزواج، كما كشفت أسرار عن حياتها الشخصية .

قالت حنان مطاوع خلال لقائها في برنامج “أنا والقناع”، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر شاشة قناة سي بي سي وقناة الحياة، إن الفن مرادف للجمال وللنور، بس كل واحد فينا عنده ضوابط خاصة بيه سواء دينية وأخلاقية أو اجتماعية، ورؤية منى غير رؤية حنان، وإحنا مش محتاجين سينما نظيفة لأن الفن نور.

وتابعت: «أنا خجولة جدا على عكس والدتي سهير المرشدي، وأنا تركيبة مش شبههم الاتنين، أنا تركيبة فنانة، مبحبش الأضواء وبخاف منها لأنها بتجنن البني أدم وبتنتهك الخصوصية».

وعن إمكانية ظهورها بمايوه في أعمالها، قالت حنان مطاوع: «مقبلش أطلع في دور بمايوه لأني مش بلبسه أصلا في الحقيقة».

وقالت حنان مطاوع: «لما حد كان يقولي مش هنفرح بيكي كنت أقولهم افرحوا بيا إن أنا كويسة أو مؤدبة، في حاجات كتير جدا تفرح والكلمة اللي كنت نفسي ألغيها من القاموس هما الناس عميو ولا إيه انتي زي القمر».

وأضافت: «كنت بتضايق من أسألة مش حاسة إنك اتأخرتي في الجواز، نظرة المجتمع بتكون سيئة، إسألوني أنا تطورت في شغلي ولا لا حاسبوني على أفعالي مش أقدار مش بتاعتي عيب».