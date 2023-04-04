لميس الحديدي تشيد بمسلسل كامل العدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:26 صباحاً - أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بصناع مسلسل “كامل العدد”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت لميس الحديدي في منشور لها: “ايه حلاوه ⁧‫#كامل_العدد⁩ دي؟ ١٥ حلقه مش عاوزاهم يخلصوا .خالد الحلفاوي مخرج محترف ظابط الايقاع، كوميديا مافيهاش لحظه هلس او ملل، نجوم من الاطفال ابدعوا، دينا الشربينى، شريف سلامه و العظيمه اسعاد يونس و كل فريق العمل امتعتونا جدا و كأنكم جزء من كل عيله ..ح توحشونا قوى”.

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.