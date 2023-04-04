عارفة عبد الرسول تستعد لقتل مصطفي شعبان في ”بابا المجال”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 09:29 صباحاً - انتهت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "بابا المجال" للفنان مصطفي شعبان الذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2023.

شهدت أحداث المسلسل أحداث مثيرة، ومشوقة منذ بدايتها واستعد الفنان رياض الخولى الذي يجسد شخصية "زكريا الديب" لإستقبال عودة زين إلى عزبة شلبي بعد حصوله على البراءة من تهمة قتل 15 شخصا، وطلب من جميع الأهالي غلق محلاتهم والاستعداد للاحتفال ببراءة زين، في الوقت الذي تستعد فيه عارفة عبد الرسول لأخذ الثأر من زين بعد أن قتل والده ابنها.

وتنتقل في المشهد الثاني خطيبته نسرين أمين "جميلة" التي تستعد لحفل زفافها الذي يكون عقب خروج زين من السجن.

كما تنتظر عارفة عبد الرسول هذا اليوم منذ أعوام لأخذ ثأر أبنها وقتل زين.

أحداث مسلسل بابا المجال

وتدور أحداث مسلسل «بابا المجال» للفنان مصطفى شعبان، حول شاب يتاجر في قطع غيار السيارات ويبدأ حياته من الصفر حتى يصبح تاجرا كبيرا لقطع غيار السيارات، ليُطلَق عليه بابا المجال، نظرا لمهارته وتفوقه في مجال عمله.

أبطال مسلسل بابا المجال

بابا المجال» بطولة: مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبة حسن، فرح يوسف، سهر الصايغ.. من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي