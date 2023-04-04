أمينة خليل بتكمل حياتها بعد الطلاق بمسلسل ”الهرشة السابعة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 09:29 صباحاً - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل الهرشة السابعة، تطور العلاقة بين شريف -علي قاسم- وابنته جوليا، التي لاحظ أنه يجمع بينهما صفات مشتركة مثل حبهما للذهاب إلى الصحراء، حيث طلبت جوليا منه أن يذهبا سويا إلى هناك، وأصبحت علاقتهما في مرحلة متقدمة، وكل هذا في ظل محاولات شريف للصلح مع زوجته سلمى -أسماء جلال-.

واعترف آدم -محمد شاهين- لداليا التي تعمل معه في مشروعه الجديد بحبه لها، ولكن هي رفضت مشيرة إلى أن هذا لا يعد حبا، في ظل أنه في مرحلة ما بعد الطلاق من زوجته، ومشاعره غير متزنة، في حين محاولات زوجته نادين -أمينة خليل- للنجاح في عملها، وهو التعليق الصوتي، حيث قررت إنشاء بودكاست خاص بها، حول أسباب فشل العلاقات، وحلت سلمى -أسماء جلال- ضيفة في أولى حلقاتها.

كما عرض هلال والد شريف على سلمى أن تأتي معهم في عزومة عشاء عائلية، بوجود زوجها شريف الذي يخيم التوتر على علاقتهما حاليا، ووجود ابنته أيضا، واستجابت سلمى للدعوة بعد مناقشات مع نادين حول أن تذهب أم لا، وحاولت بعض الشيء أن تتعامل مع وجود ابنة شريف.

وشهدت نادين وآدم موقفا صعبا على أي أم وأب، حيث قال لهم أحد أبنائهما أنه يشعر أنه وشقيقه السبب في انفصالهما، مما أحزن والديه كثيرا، وقررا أن يتعاونا من أجل تحسين نفسيه أولادهما، حيث ستترك نادين المنزل في العطلات الأسبوعية وتذهب عند والدتها، لتسمح لـ آدم أن يبيت معهما في منزلهما، حتى لا يشعرا بتشتت بين أكثر من منزل.