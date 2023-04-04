ياسمين عبدالعزيز توافق على الزواج من ماجد المصري في ”ضرب نار”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 08:23 صباحاً - عرضت الحلقة الـ12 من مسلسل "ضرب نار"، االذي ينافس ضمن سباق دراما رمضان 2023.

وخلال الحلقة، وافقت ياسمين عبد العزيز "مهرة" على الزواج من ماجد المصري "زيدان" بعد خلع العوضي "جابر"، حيث إنها ذهبت لزيدان وأخبرته بموافقتها على الزواج ولكن بشرط ان تتزوجه بعد ولادتها ووافق زيدان على شروطها وطلب منها ان تذهب لتعيش في الفيلا هى وشقيقاتها خلال هذة الفترة ووافقت مهرة.

"ضرب نار" من بطولة: ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وماجد المصري، وسهير المرشدي، وهدى الأتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وتيسير عبدالعزيز، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.