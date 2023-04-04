انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تشارك برومو "جت سلمية" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها على حسابها الشخصي على تطبيق انستغرام بالبرومو الرسمي لمساسها الرمضاني " جت سليمه ".





وعلقت دنيا سمير غانم من خلال حسابها الشخصي انستغرام: " البرومو الرسمي لمسلسل جت سليمة ابتداء من ١٦ رمضان ".



ويذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم بدأت بالترويج للمسلسل بطرح البرومو الدعائي الأولى استعداد لعرضه فى موسم رمضان.



وظهرت دنيا فى البرومو وهي بصحبة شقيقها عمر، الذي يختفى عن الأنظار بعد دخولها في متاهة لتجد أشخاص غرباء وتصرخ فى وجههم بعد فقدانها شقيقها عمر.



وقامت دنيا سمير غانم بغناء تتر مسلسلها الجديد، بندورة وهي من كلمات أيمن بهجت قمر في أول تعاون بينهما ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي.