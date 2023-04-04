انت الان تتابع خبر مي عمر تنشر صور الكواليس "علاقة مشروعة" بفستان أحمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة مي عمر، عدة صور جديدة لها من كواليس مسلسلها الرمضاني “علاقات مشروعة”، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وكانت مي عمر تظهر بإطلالة متميزة مرتدية فستان أحمر طويل وبتسريحة الشعر المموج والمكياج الترابي الهادئ.



ويذكر أن قصة مسلسل علاقة مشروعة تدور في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى).

ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، إضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته.