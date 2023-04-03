مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12.. جوني يفسد خطة أيتن عامر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:26 مساءً - شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي7، العديد من المفاجآت أبرزها انفصال جوني وشروق كلنا سوا والتي تجسدها الفنانة أيتن عامر، حيث يعرض العمل يوميًا عبر شاشة ON.

وبدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي7، حيث يقوم الكبير بعتاب جوني بسبب جنونه الكبير للحصول على مشاهدات على السوشيال ميديا، حيث اتهمه الكبير أن لديه نقص في الكرامة والرجولة لأنه يعرض تفاصيل حياته.

وتخبر شروق كلنا سوا- أيتن عامر- جوني بأن يجب أن يقامون سويًا بعمل فيديو آخر ستصوره فيه وهو يخونها، وفيديو آخر في مطعم الشهبندر، وتخبره أن خطوبتهما موعدها الخميس المقبل، ومن ثم يرفض جوني ويخبرها بأنه ليس لديه رغبه في استكمال تلك التحديات، ولكنه تهدده شروق بأنه مضى على نفسه 10 كمبيالات مجموعهم 5 ملايين جنيه.

وقدمت شروق بثا مباشرا لمشاركة متابعيها أجواء خطوبتها هي وجوني، والكبير يحضر وهو غاضب نوعا ما، وتضع مربوحة مكياج غريب وسط اعتراض وغضب الكبير.

وتنتهى الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي7، بكشف جوني حقيقة لعبة شروق من أجل زيادة المشاهدات عبر لايف، ويخبر الجميع في الخطوبة بأنه شاب عادي وقدم محتوى تافه لأنه هو المنتشر، ومن ثم تخبره شروق أنها ستقدم الكمبيالات للنيابة لكن الكبير يتحفظ على الحاضرين.

الكبير أوي 7

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عبر شاشة قناة ON، ويضم العمل عددا من الفنانين، إلى جانب الفنان أحمد مكي، وهم رحمة أحمد، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، محمد سلام، حاتم صلاح، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.