اتفرج- انت الان تتابع خبر دانا جبر تلغي التعليقات على صورتها الرومانسية مع زوجها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية دانا جبر، عبر حسابها في انستغرام، صورة لها من المسلسل البدوي العيديروس الذي تشارك فيه إلى جانب نخبة من الممثلين الأردنيين والعرب.

وظهرت دانا جبر بالصورة وهي تضج جمالا وأنوثة، مرتدية الملابس البدوية وتتزين بمكياج قوي، وتقف في الصحراء إلى جانب زوجها الذي كان ممسكا بشعرها بطريقة رومانسية، وألغت خاصية التعليقات على الصور.

وتجسد دانا جبر بالعمل شخصية شامة، وهي فارسة شجاعة بالغة الجمال، مليئة بالأنوثة، تخوض حروب العشائر والثأر مع قبيلتها، وتلقب بالعيديروس، وتجد شامة نفسها متزوجة من قاتل ابيها، لتبدأ الأحداث المتشابكة.

تدور أحداث مسلسل التشويق والفانتازيا، العيديروس، حول المجتمع البدوي، بعاداته وتقاليده وقوانينه التي تفرضها الصحراء، بالإضافة غلى الجوانب الأخرى كالحب، والزواج، الصراع على الثروة والسلطة والثأر، والعمل مقتبس من رواية شهيرة تحمل ذات الاسم.

ويشارك في العمل نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب، أبرزهم: دانا جبر، نادرة عمران، شاكر جابر، رفعت النجار، علي عليان، لونا بشارة، كاترين علي، محمد دعيبس، وغيرهم.

الجدير بالذكر، ان التجربة البدوية ليست هي الأولى بالنسبة للفنانة دانا جبر، إذ سبق وتألقت من خلال مشاركتها في مسلسل "عيون عليا" إلى جانب صبا مبارك وياسر المصري.